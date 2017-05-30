АЭС Украины за сутки произвели 227,83 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Украинские АЭС за сутки 29 мая выработали 227,83 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках станций находится в пределах нормы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
30 мая на атомных станциях Украины работают 11 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №3 Запорожской АЭС продолжаютя 104-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №5 Запорожской АЭС - 21-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №6 Запорожской АЭС проводятся регламентные работы для устранения дефекта на импульсной линии главного циркуляционного насоса №4.
На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС продолжается 59-ые сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 2880 МВт, РАЭС - 2775 МВт, ЮУАЭС - 1 840 МВт, ХАЭС - 2005 МВт.
Как сообщал УНН 29 мая, украинские АЭС за сутки произвели 228,99 млн кВт-ч электроэнергии.