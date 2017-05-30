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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 27658 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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АЕС України за добу виробили 227,83 млн кВт-г електроенергії

Київ • УНН

 • 10899 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Українські АЕС за добу 29 травня виробили 227,83 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках станцій перебуває у межах норми. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу "Енергоатому".

АЕС України за добу виробили 227,83 млн кВт-г електроенергії

30 травня на атомних станціях України працюють 11 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №3 Запорізької АЕС триває 104-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №5 Запорізької АЕС - 21-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №6 Запорізької АЕС проводяться регламентні роботи для усунення дефекту на імпульсній лінії головного циркуляційного насоса №4.

На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС триває 59-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 2 880 МВт, РАЕС – 2 775 МВт, ЮУАЕС – 1 840 МВт, ХАЕС – 2 005 МВт.

Як повідомляв УНН 29 травня, українські АЕС за добу виробили 228,99 млн кВт-г електроенергії.

 

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