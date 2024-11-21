Аэропорт волгограда приостанавливал работу из-за атаки БПЛА
Киев • УНН
Аэропорт Гумрак в волгограде временно прекратил работу утром 21 ноября из-за атаки беспилотников. Российское минобороны заявило о сбитии двух украинских БПЛА над волгоградской и ростовской областями.
А российском волнограде аэропорт Гумрак утром 21 ноября временно приостанавливал работу «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов» на фоне атаки беспилотников. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.
Детали
Об этом что аэропорт волгограда приостановил работу сообщили в росавиации.
Самолеты не принимали на посадку и не отправлялись с 5:45 по московскому времени. Было задержано по меньшей мере три рейса, один ушел на запасной аэропорт в Самару.
В 8:05 по московскому времени ограничения в аэропорту были сняты.
минобороны россии заявило, что в течение ночи над российскими регионами были сбиты два украинских беспилотника: один из них - над волгоградской областью, другой - над ростовской. Администрация волгограда и губернатор области о последствиях атаки на регион не сообщали.
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