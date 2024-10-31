Аэропорт Уфы приостановил работу из-за угрозы атаки беспилотников

В аэропорту Уфы, рф, ввели временные ограничения из-за опасности БПЛА, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.

О временной остановке полетов сообщила росавиация, не уточнив причин.

По данным росСМИ, прием и вылет рейсов приостановили после предупреждения о возможной атаке беспилотников.

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