Аэропорт Уфы приостановил работу из-за угрозы атаки беспилотников
Киев • УНН
В аэропорту Уфы, россия, введены временные ограничения на полеты из-за возможной угрозы БПЛА. росавиация приостановила прием и вылет рейсов, не предоставив подробных объяснений.
В аэропорту Уфы, рф, ввели временные ограничения из-за опасности БПЛА, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.
О временной остановке полетов сообщила росавиация, не уточнив причин.
По данным росСМИ, прием и вылет рейсов приостановили после предупреждения о возможной атаке беспилотников.
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