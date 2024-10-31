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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
11:11 • 100639 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
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Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло
30 октября 2024, 13:23 • 128609 просмотра

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В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Аэропорт Уфы приостановил работу из-за угрозы атаки беспилотников

Аэропорт Уфы приостановил работу из-за угрозы атаки беспилотников

Киев  •  УНН

16:44 • 4281 просмотра

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В аэропорту Уфы, россия, введены временные ограничения на полеты из-за возможной угрозы БПЛА. росавиация приостановила прием и вылет рейсов, не предоставив подробных объяснений.

В аэропорту Уфы, рф, ввели временные ограничения из-за опасности БПЛА, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.

О временной остановке полетов сообщила росавиация, не уточнив причин.

По данным росСМИ, прием и вылет рейсов приостановили после предупреждения о возможной атаке беспилотников.

Атака беспилотников на российский военный аэродром "Мариновка": появились спутниковые снимки последствий22 августа 2024, 17:07 • 21917 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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