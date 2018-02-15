Адвокат Трампа признал, что заплатил порнозвезде 130000 долларов в 2016 году
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признал, что из своих денег заплатил звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс 130000 долларов в 2016 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Би-би-си.
Ранее американского лидера Дональда Трампа неоднократно обвиняли в связях с порнозвездой, но господин Коэн это отрицал.
Признание адвоката Коэна прозвучало на фоне сообщений американских СМИ о том, что Сторми Дэниелс заплатили за молчание. Однако Коэн отказался уточнить, за что он заплатил деньги госпожа Дэниелс.
Сама же порнозвезда признает, что связь с президентом у нее был - впервые она заявила об этом в интервью в 2011 году.
По словам Коэна, Дональд Трамп "категорически отвергает" связь порноактрисой. Адвокат также отметил, что то же самое он сказал на встрече с Федеральной избирательной комиссией.
В интервью журналу InTouch 2011 Сторми Дэниелс говорила, что имела половую связь с президентом Трампом в 2006 году, вскоре после рождения сына Бэррона от жены Мелании.
Газеты вспомнили об интервью госпожа Дэниелс прошлом месяце, когда издание Wall Street Journal сообщило, что порнозвезда подписала соглашение о неразглашении связей с господином Трампом накануне его победы на выборах президента.
Напомним, Джессика Дрейк, звезда фильмов для взрослых, заявила, что 10 лет назад она стала жертвой сексуальных домогательств Дональда Трампа, кандидата в президенты США от Республиканской партии.