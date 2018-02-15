Адвокат Трампа признал, что заплатил порнозвезде 130000 долларов в 2016 году

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признал, что из своих денег заплатил звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс 130000 долларов в 2016 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Би-би-си.