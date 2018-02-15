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Адвокат Трампа визнав, що заплатив порнозірці 130 тисяч доларів у 2016 році

Адвокат Трампа визнав, що заплатив порнозірці 130 тисяч доларів у 2016 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен визнав, що зі своїх грошей заплатив зірці фільмів для дорослих Стормі Деніелс 130 тисяч доларів у 2016 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Бі-бі-сі.

Раніше американського лідера Дональда Трампа неодноразово звинувачували у зв'язках із порнозіркою, але пан Коен це заперечував.

Визнання адвоката Коена пролунало на тлі повідомлень американських ЗМІ про те, що Стормі Деніелс заплатили за мовчання. Однак Коен відмовився уточнити, за що він заплатив гроші пані Деніелс.

Сама ж порнозірка визнає, що зв'язок із президентом у неї був - вперше вона заявила про це в інтерв'ю у 2011 році.

За словами Коена, Дональд Трамп "категорично відкидає" зв'язок порноакторкою. Адвокат також зазначив, що те ж саме він сказав на зустрічі з Федеральною виборчою комісією.

В інтерв'ю журналу InTouch 2011 року Стормі Деніелс говорила, що мала статевий зв'язок із президентом Трампом у 2006 році, невдовзі після народження його сина Беррона від дружини Меланії.

Газети згадали про інтерв'ю пані Деніелс минулого місяця, коли видання Wall Street Journal повідомило, що порнозірка підписала угоду про нерозголошення зв'язків із паном Трампом напередодні його перемоги на виборах президента.

Нагадаємо, Джессіка Дрейк, зірка фільмів для дорослих, заявила, що 10 років тому вона стала жертвою сексуальних домагань Дональда Трампа, кандидата у президенти США від Республіканської партії.

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