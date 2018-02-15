Адвокат Трампа визнав, що заплатив порнозірці 130 тисяч доларів у 2016 році

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен визнав, що зі своїх грошей заплатив зірці фільмів для дорослих Стормі Деніелс 130 тисяч доларів у 2016 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Бі-бі-сі.