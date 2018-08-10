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НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
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Адвокат рассказал, когда Сенцов готов прекратить голодовку

Киев • УНН

 • 9178 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Украинский режиссер Олег Сенцов готов прекратить голодовку, когда будет запущен процесс освобождения заложников. Об этом адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил в интервью Meduza, передает УНН.

Адвокат рассказал, когда Сенцов готов прекратить голодовку

"Так Олег же не идиот, он же не просит сразу всех освободить. Начните процесс, начните переговоры, освободите хотя бы двух-трех или одного. Он говорит: "Я готов уйти с голодовки, как только процесс пойдет, и хоть один человек из политзаключенных окажется в Украине. Я не за себя прошу, прошу за других", - сообщил Динзе.

Напомним, в Европейском Союзе обеспокоены состоянием здоровья незаконно заключенного в РФ украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который с 14 мая объявил голодовку.

25 июля Европейский суд по правам человека обнародовал заявление, в котором содержалось требование к российскому правительству обеспечить Сенцову лечение.

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