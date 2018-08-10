Адвокат рассказал, когда Сенцов готов прекратить голодовку

"Так Олег же не идиот, он же не просит сразу всех освободить. Начните процесс, начните переговоры, освободите хотя бы двух-трех или одного. Он говорит: "Я готов уйти с голодовки, как только процесс пойдет, и хоть один человек из политзаключенных окажется в Украине. Я не за себя прошу, прошу за других", - сообщил Динзе.



Напомним, в Европейском Союзе обеспокоены состоянием здоровья незаконно заключенного в РФ украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который с 14 мая объявил голодовку.



25 июля Европейский суд по правам человека обнародовал заявление, в котором содержалось требование к российскому правительству обеспечить Сенцову лечение.