Адвокат рассказал, когда Сенцов готов прекратить голодовку
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Украинский режиссер Олег Сенцов готов прекратить голодовку, когда будет запущен процесс освобождения заложников. Об этом адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил в интервью Meduza, передает УНН.
"Так Олег же не идиот, он же не просит сразу всех освободить. Начните процесс, начните переговоры, освободите хотя бы двух-трех или одного. Он говорит: "Я готов уйти с голодовки, как только процесс пойдет, и хоть один человек из политзаключенных окажется в Украине. Я не за себя прошу, прошу за других", - сообщил Динзе.
Напомним, в Европейском Союзе обеспокоены состоянием здоровья незаконно заключенного в РФ украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который с 14 мая объявил голодовку.
25 июля Европейский суд по правам человека обнародовал заявление, в котором содержалось требование к российскому правительству обеспечить Сенцову лечение.