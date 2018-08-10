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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 13861 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Адвокат розповів, коли Сенцов готовий припинити голодування

Київ • УНН

 • 9178 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Український режисер Олег Сенцов готовий припинити голодування, коли буде запущений процес звільнення заручників. Про це адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив в інтерв'ю Meduza, передає УНН.

Адвокат розповів, коли Сенцов готовий припинити голодування

"Так Олег же не ідіот, він же не вимагає відразу всіх звільнити. Почніть процес, почніть переговори, звільніть хоча б двох-трьох або одного. Він каже: "Я готовий піти з голодування, як тільки процес піде, і хоч одна людина з політв'язнів опинилася в Україні. Я не за себе прошу, прошу за інших", - повідомив Дінзе.

Нагадаємо, в Європейському Союзі занепокоєні станом здоров'я незаконно ув'язненого в РФ українського кінорежисера Олега Сенцова, який з 14 травня оголосив голодування.

25 липня Європейський суд з прав людини оприлюднив заяву, в якій містилася вимога до російського уряду забезпечити Сенцової лікування.

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