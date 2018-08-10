Адвокат розповів, коли Сенцов готовий припинити голодування

"Так Олег же не ідіот, він же не вимагає відразу всіх звільнити. Почніть процес, почніть переговори, звільніть хоча б двох-трьох або одного. Він каже: "Я готовий піти з голодування, як тільки процес піде, і хоч одна людина з політв'язнів опинилася в Україні. Я не за себе прошу, прошу за інших", - повідомив Дінзе.



Нагадаємо, в Європейському Союзі занепокоєні станом здоров'я незаконно ув'язненого в РФ українського кінорежисера Олега Сенцова, який з 14 травня оголосив голодування.



25 липня Європейський суд з прав людини оприлюднив заяву, в якій містилася вимога до російського уряду забезпечити Сенцової лікування.