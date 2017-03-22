Адвокат семьи С.Магнитского выпал из окна в России

У В.Браудера сначала заявили, что М.Горохова "выбросили из окна", но, по последующими данными, скорее всего, речь может идти о несчастном случае. По сообщениям, с работниками пытался поднять ванну на верхний этаж дома в городе Троицкое в окрестностях Москвы с помощью шарманки и троса, но снаряжение не выдержало. Родственники М.Горохова этого момента не видели.

Юристы Hermitage Capital добавили, что в последнее время М.Горохов как адвокат матери Сергея Магнитского Натальи Магнитского был привлечен к ряду процессов, в которых он пытался привлечь к ответственности и виновных в смерти ее сына, и тех должностных лиц, осуществлявших посмертное судебное преследование С.Магнитского и тормозили дело о его смерти.

В частности, в среду в Москве должно начаться рассмотрение апелляционной жалобы на отказ суда низшей инстанции рассмотреть дело о новых материалах, что, как утверждают, должно доказать причастность к смерти С.Магнитского преступников совместно с должностными лицами МВД России, в котором должен был участвовать М.Горохов .

Сергей Магнитский, работавший для западного инвестиционного фонда Hermitage Capital, умер 16 ноября 2009 года в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет от сердечных проблем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить его замолчать.

С.Магнитский попал за решетку, обвиненный в разработке схемы ухода российских налогов для своего заказчика, фонда Hermitage Capital. В фонде это обвинение отрицают.

Дело о смерти С.Магнитского закрыли в конце 2012 года оправданием обвиняемых работников СИЗО.

Напомним, международный фонд опубликовал новый список виновных в преследовании С.Магнитского.