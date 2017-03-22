Адвокат родини С.Магнітського випав із вікна у Росії

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Представник родини доведеного до смерті у слідчому ізоляторі юриста Сергія Магнітського і його колишнього працедавця, британського інвестора Вільяма Браудера, юрист Микола Горохов випав із вікна п’ятого поверху і шпиталізований у важкому стані з тяжкими травмами у Росії, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

У В.Браудера спершу заявили, що М.Горохова “викинули з вікна”, але, за подальшими даними, найімовірніше, може йтися про лиху пригоду. За повідомленнями, він із робітниками намагався підняти ванну на верхній поверх будинку в місті Троїцьку на околицях Москви за допомогою катеринки і троса, але приладдя не витримало. Родичі М.Горохова цього моменту не бачили.

Юристи Hermitage Capital додали, що останнім часом М.Горохов як адвокат матері Сергія Магнітського Наталії Магнітської був залучений до низки процесів, у яких він намагався притягти до відповідальності і винних у смерті її сина, і тих посадовців, що здійснювали посмертне судове переслідування С.Магнітського і гальмували справу про його смерть.

Зокрема, в середу в Москві має початися розгляд апеляційної скарги на відмову суду нижчої інстанції розглянути справу про нові матеріали, що, як стверджують, мали довести причетність до смерті С.Магнітського злочинців спільно з посадовцями МВС Росії, в якому мав брати участь М.Горохов.

Сергій Магнітський, який працював для західного інвестиційного фонду Hermitage Capital, помер 16 листопада 2009 року у слідчому ізоляторі в Москві у віці 37 років від серцевих проблем. Російські правозахисники стверджують, що представники влади свідомо ігнорували поганий стан його здоров’я, щоб змусити його замовкнути.

С.Магнітський потрапив за грати, звинувачений у розробці схеми уникнення російських податків для свого замовника, фонду Hermitage Capital. У фонді це звинувачення заперечують.

Справу про смерть С.Магнітського закрили наприкінці 2012 року виправданням обвинувачених працівників СІЗО.

Нагадаємо, міжнародний фонд опублікував новий список винних у переслідуванні С.Магнітського.

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