Адвокат о здоровье крымскотатарского активиста Бекирова: "приступы удушья и кашель с кровью"

"Состояние здоровья ухудшается с пятницы. Как он мне описал, появились приступы удушья. Сначала человек задыхается, ловит воздух ртом, дальше откашливается и этот кашель с кровяными выделениями. Когда это произошло впервые, он и его сокамерник долго стучали в двери камеры. Хотя она и находится в медчасти СИЗО, никто из медработников долго не приходил. Появился тогда, когда приступ уже прошел", - рассказал адвокат.

По словам Велиляева, Бекиров не ест уже 14 часов, поскольку прием пищи поднимет уровень сахара в крови, который у него повышен, несмотря на прием инсулина, предназначенный врачами.

Адвокат обратился с заявлением к начальнику изолятора Сергея Бережного с требованием немедленно обследовать подзащитного и госпитализировать.

"Прямо в СИЗО на месте написал заявление и описал все, что мне известно от Бекирова. Сегодня ее подал, в ближайшее время ждем реакцию. Меня очень беспокоят эти новые симптомы. Человека необходимо спасать, бить тревогу. Потому что дальше при таких симптомах уже некого будет спасать", - добавил Велиляев.

Ранее адвокат сообщил, что Бекиров предложили признать вину в обмен на изменение меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.

В мае крымскотатарского активиста Эдема Бекирова вывезли на обследование в клиническую больницу имени Семашко в Симферополе.

26 апреля подконтрольный России Верховный суд Крыма отклонил апелляцию защиты Бекирова на продление срока содержания в СИЗО. Эдем Бекиров останется под арестом до 12 июня.

Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в аннексирован Крым утром 12 декабря 2018. Он ехал в Крым для посещения матери и родственников. Подконтрольный Кремлю суд обвинил его в "хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов". Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.