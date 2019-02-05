Адвокат по "делу Веджие Кашка": российские суды прикрывают действия силовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Подконтрольный РФ Киевский суд оккупированного Симферополя отклонил апелляционную жалобу адвоката Николая Полозова по "делу о смерти Веджие Кашка". Полозов обжаловал незаконные действия следователя, который мешал ознакомиться с материалами дела. Адвокат считает, что суд прикрывает действия силовиков. Об этом сообщил Николай Полозов, передает корреспондент УНН.
"Верховный суд" оставил постановление Киевского райсуда первой инстанции в силе. При чем, это решение было подготовлено заранее. "Судья" вышел на 40 секунд, вернулся с уже готовым решением. За это время физически невозможно распечатать решение "суда". Очевидно, что российские суды здесь прикрывают действия российских силовиков", - заявил адвокат.
Ранее защита обращалась в Киевский райсуд с жалобами на незаконные действия старшего следователя киевского райотдела Надежды Балашовой: при ознакомлении с материалами "дела о смерти Веджие Кашка" она умышленно закрыла часть информаци, а именно персональные личные данные сотрудников МВД России и Росгвардии, которые осуществляли задержание Веджие Кашка.
Полозов заявил, что силовики потенциально могут быть причастны к её смерти.
По словам Полозова, следователь Балашова призналась, что скрыла информацию по приказу своего руководства. На судебном заседании 5 февраля адвокат просил отменить постановление Киевского райсуда первой инстанции и рассмотреть дело заново.
"Затем, в Киевском райсуде, я планировал потребовать вынести частное определение в отношении следователя Балашовой и её руководителя, начальника следственного отдела", - добавил Полозов.
Однако крымский суд отклонил аппеляцию и оставил постановление Киевского райсуда первой инстанции в силе.
"При чем, это решение было подготовлено заранее. Судья вышел на 40 секунд, вернулся с уже готовым решением. За это время физически невозможно распечатать решение суда. Очевидно, что российские суды здесь прикрывают действия российских силовиков", - отметил Полозов.
Адвокат добавил, что вне зависимости от вынесенного решение продолжит выяснять обстоятельства смерти Веджие Кашка.
Напомним, 23 ноября 2017 года российские силовики задержали в Симферополе активистов Бекира Дегерменджи, Казима Аметова, Асана Чапуха и Руслана Трубача. Их обвиняют в вымогательстве денег у гражданина Турции.
При задержании российскими силовиками стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Она позже умерла в карете "скорой помощи".
Как сообщал УНН, подконтрольный РФ Киевский суд оккупированного Симферополя не изменил меру пресечения фигурантам "дела Веджие Кашка" Асану Чапуху и Руслану Трубачу с домашнего ареста на подписку о невыезде.