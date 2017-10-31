Адвокат озвучил конечную точку этапирования Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Незаконно осужденный в РФ украинский режисер Олег Сенцов находится в колонии “Белый медведь” в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа, это конечная точка этапирования. Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Дмитрий Динзе, передает УНН.
“Сенцов этапирован в колонию "Белый медведь", которая находится под Салехардом в городе окружного значения Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе России”, — сказал защитник.
По информации адвоката, это конечная точка этапирования Сенцова.
Динзе добавил, что планирует посетить Олега Сенцова на следующей неделе.
Как сообщал УНН, О.Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму.