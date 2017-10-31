Адвокат озвучил конечную точку этапирования Сенцова

“Сенцов этапирован в колонию "Белый медведь", которая находится под Салехардом в городе окружного значения Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе России”, — сказал защитник.

По информации адвоката, это конечная точка этапирования Сенцова.

Динзе добавил, что планирует посетить Олега Сенцова на следующей неделе.

Как сообщал УНН, О.Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму.