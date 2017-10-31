Адвокат назвав кінцеву точку етапування Сенцова

"Сенцов етапований в колонію" Білий ведмідь ", яка знаходиться під Салехардом в місті окружного значення Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії", - сказав захисник.

За інформацією адвоката, це кінцева точка етапування Сенцова.

Дінзе додав, що планує відвідати Олега на наступному тижні.

Як повідомляв УНН, О.Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року з обвинуваченням у підготовці терактів в Криму.