Адвокат направила в правительство РФ запрос о переводе Сенцова в больницу Симферополя

“Да, я действительно написала это письмо. Я вчера отправила его в Министерство юстиции РФ факсом и почтой”, — рассказала адвокат.

Она выразила надежду, что с “помощью этого запроса О.Сенцова переведут из тюрьмы в больницу его родного города Симферополя”, где условия соответствуют нынешнему состоянию осужденного.

Напомним, ранее адвокат Наталья Добрева отправила представителю РФ в ЕСПЧ Михаилу Гальперину письмо, в котором призвала выполнить решение Европейского суда по правам человека относительно лечения Сенцова — перевести режиссера на лечение в Симферополь.

Как сообщал УНН, 8 августа сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан заявила о том, что ее брат находится в плохом физическом состоянии и “конец близок”.