Адвокат направила в уряд РФ запит про переведення Сенцова в лікарню Сімферополя
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Адвокат засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова Наталя Добрева відправила лист до Мін'юсту РФ з проханням про переведення засудженого в лікарню Сімферополя. Про це вона повідомила в ефірі радіостанції "Ехо Москви", передає УНН.
"Так, я дійсно написала цей лист. Я вчора відправила його до Міністерства юстиції РФ факсом і поштою", - розповіла адвокат.
Вона висловила надію, що за "допомогою цього запиту О.Сенцова переведуть з в'язниці до лікарні його рідного міста Сімферополя", де умови відповідають нинішньому стану засудженого.
Нагадаємо, раніше адвокат Наталя Добрева відправила представнику РФ в ЄСПЛ Михайлу Гальперіну лист, в якому закликала виконати рішення Європейського суду з прав людини щодо лікування Сенцова - перевести режисера на лікування до Сімферополя.
Як повідомляв УНН 8 серпня сестра українського політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан заявила про те, що її брат перебуває в поганому фізичному стані і "кінець близький".