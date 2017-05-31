Адвокат Д.Трамп отказался свидетельствовать о связи с Россией

“Я отказался от приглашения, потому что запрос плохо сформулировали: он слишком общий, на него невозможно ответить”, — заявил М.Коэн в интервью телеканалу ABC.

Позже в интервью CNN он сообщил, что конгрессменам сначала “надо предоставить хотя бы одно убедительное свидетельство, подтверждающее эту историю с Россией”.

Как сообщал УНН, Белый дом намерен создать “оперативный штаб” , который ответит на вопросы, связанные с расследованием связей президента Дональда Трампа с Россией.