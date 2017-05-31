Адвокат Д.Трамп отказался свидетельствовать о связи с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн получил запросы от двух комиссий конгресса, но отказался давать показания о связи президента США с Россией, передает УНН со ссылкой на “ВВС Украина” .
“Я отказался от приглашения, потому что запрос плохо сформулировали: он слишком общий, на него невозможно ответить”, — заявил М.Коэн в интервью телеканалу ABC.
Позже в интервью CNN он сообщил, что конгрессменам сначала “надо предоставить хотя бы одно убедительное свидетельство, подтверждающее эту историю с Россией”.
Как сообщал УНН, Белый дом намерен создать “оперативный штаб” , который ответит на вопросы, связанные с расследованием связей президента Дональда Трампа с Россией.