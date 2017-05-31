Адвокат Д.Трампа відмовився свідчити про зв'язки з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен отримав запити від двох комісій конгресу, але відмовився давати свідчення про зв’язки президента США з Росією, передає УНН з посиланням на “ВВС Україна”.
“Я відмовився від запрошення, тому що запит погано сформулювали: він занадто загальний, на нього неможливо відповісти”, — заявив пан Коен в інтерв’ю телеканалу ABC.
Пізніше в інтерв’ю CNN він повідомив, що конгресменам спочатку “треба надати хоча б одне переконливе свідчення, що підтверджує цю історію з Росією”.
Як повідомляв УНН, Білий дім має намір створити “оперативний штаб”, який відповість на питання, пов’язані з розслідуванням зв’язків президента Дональда Трампа з Росією.