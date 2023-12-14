Администрация судоходства начала дипломирование моряков рядового состава

С 14 декабря Администрация судоходства начала выдачу дипломов морякам рядового состава. Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, пишет УНН.

Детали

Лица рядового состава уже могут подать заявление для получения свидетельства специалиста. В перечень входят специальности вахтенного матроса, квалифицированного матроса, вахтенного моториста, квалифицированного моториста, судового электрика, судового повара, боцмана.

Чтобы получить квалификационные документы необходимо обратиться в Администрацию судоходства или Сервисного центр морского и речного транспорта Украины с соответствующим заявлением и предоставить необходимые документы в бумажной форме.

Это надо сделать лично, через представителя или регистрируемым почтовым отправлением. Также, вскоре, моряки смогут подать соответствующее заявление через портал Дія - добавили в министерстве.

С начала 2023 года года моряки командного состава уже подтверждают или повышают свою квалификацию и звание по новой процедуре в Администрации судоходства. По новой процедуре услуги по дипломированию уже получили 20 тыс. человек командного состава. Более 7000 моряков подали заявление онлайн через портал Дія.

Напомним

На заседании в среду правительство одобрило соответствующее постановление о подготовке и дипломировании моряков, которым функции по вопросам дипломирования моряков передаются в Морскую администрацию, а также запускается процесс ликвидации Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков и ее представительств.