Администрация Харрис будет поддерживать Украину, возможно, даже больше, но точно не меньше - эксперт

Заявление президента США Джозефа Байдена о выходе с президентской гонки в эти выходные стало беспрецедентным событием в США. В комментарии журналисту УНН Глава "Института Американистики" и аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов рассказал, что такой "шаг" - это стратегический ход, направленный на предстоящие промежуточные выборы и дальнейшее укрепление позиций партии.

Схождение Байдена с президентской гонки может повлиять на рейтинг Байдена как президента. Вероятно, даже будет меньше опросов о рейтинге одобрения работы Байдена, но, тем не менее, я думаю, что это - такой шаг в будущее, с точки зрения того, чтобы сразу думать о следующих выборах, о выборах в Конгресс, 2024 года и 2026 года, ведь это промежуточные выборы - говорит Фарапонов.

По его словам, смена кандидата от демократов способствует консолидации избирателей вокруг Демократической партии, поскольку новый кандидат воспринимается как более сильный и более перспективный, в частности благодаря молодости. В то же время, этот шаг дал избирателям ощущение, что их пожелания были учтены, ведь, беря во внимание критику относительно возраста Байдена, партия продемонстрировала готовность к изменениям, которые отвечают требованиям ее сторонников.

Фарапонов убежден, что Байден снял свою кандидатуру достаточно поздно, но еще не критично.

"Если бы он это сказал после конвенции, после съезда демократов в конце августа, тогда бы уже заменить его было очень сложно юридически, и вообще не было бы времени на это. Потому что в августе, в сентябре, например, уже некоторые штаты начинают раннее голосование и голосование по почте. Поэтому поздно, но не поздно", - рассказывает он.

Эксперт указал, что Камала Харрис по рейтингам, "идет в ногу" с президентом США Джозефом Байденом.

Трамп vs. Харрис: что говорят опросы о президентской гонке в США

"Если мы говорим обо всех этих опросах, то я бы сказал следующее: все же надо учитывать, что эти опросы проводились по разным другим кандидатам. Я думаю, что когда пройдет неделя-две и появятся новые опросы, где уже не будет Байдена, тогда, возможно, ситуация изменится. То есть, в опросах будут другие цифры", - говорит Фарапонов.

Также он рассказал, что новая кандидатка на пост президента США немного высказывалась относительно войны в Украине.

"Позиция Харрис по Украине малоизвестна, поскольку она немного высказывалась на эту тему. Можно предположить, что администрация Харрис, как и администрация Байдена, будет поддерживать Украину, возможно, даже больше, но точно не меньше", - добавляет он.

Глава "Института Американистики" рассказал, что Камала Харрис обычно высказывается о внешней политике редко. Кроме того, деятельность Харрис сосредоточена именно на внутренней политике и региональных визитах. Она, как вице-президент, имеет немного опыта в важных международных событиях. Обычно на таких событиях США представляют государственный секретарь, министр обороны или советник по вопросам национальной безопасности, а вице-президент играет роль там очень редко.

Напомним,

Вице-президент США Камала Харрис заявила о намерении участвовать в президентских выборах. Она поблагодарила Джо Байдена за поддержку и пообещала приложить усилия, чтобы победить Дональда Трампа.