Адель сделает большой перерыв в музыкальной карьере: что стало причиной

Британская певица Адель заявила, что сделает большой перерыв в своей музыкальной карьере из-за "полного опустошения". Об этом она заявила в интервью ZDF, пишет УНН.

У меня вообще нет никаких планов на новую музыку. Я хочу сделать большой перерыв после тура. Думаю, что займусь другим творчеством хотя бы на некоторое время. Вы знаете, я вообще не пою дома. Разве это не странно? - говорит Адель.

Концертный тур Адель завершится в ноябре 2024 года. Певица отметила, что марафон выступлений значительно истощил ее творческие ресурсы. После окончания тура Адель планирует вернуться в Великобританию для отдыха.

Она вспоминает о временах, когда еще не была настолько известной, и выражает желание найти личный баланс.

Напомним

Музыкальный каталог Queen, наряду с рядом других прав, находится в процессе приобретения Sony Music за 1 миллиард фунтов стерлингов (около 1,27 миллиарда долларов), подтвердили Variety два источника.

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