АЧС: новые случаи снова зафиксировали в двух областях
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Очередные случаи африканской чумы свиней (АЧС) зафиксированы в Одесской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы, передает УНН.
Отмечается, что 21 июня в Днепропетровской области (г.Покров) в подсобном хозяйстве ГУ “Покровский исправительный центр № 79” Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробаций Министерства юстиции Украины было обнаружено заболевание свиней.
Наряду с этим, на днях в Одесской области (Ренийский район) в СПК “Рассвет” и личных подсобных хозяйствах граждан в селах Ларжанка, Новая Некрасовка и Старая Некрасовка Измаильского района было обнаружено заболевание и гибель свиней.
При исследовании отобранных проб биоматериала был установлен диагноз АЧС.
“В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущении распространения возбудителя АЧС”, — рассказали в службе.
Как сообщал УНН, с 2012 года владельцы свиноферм получили всего 1,1% компенсаций за ущерб, нанесенный АЧС.
В целом на карте Украины не осталось ни одного свободного от АЧС региона.
Вирус спровоцировал значительное сокращение поголовья свиней в стране, а также стремительное подорожание свинины и сала.
Как следствие, Украина начала наращивать объемы импорта свинины.
“Так много свинины, как сейчас, мы не импортировали в течение последних 4 лет”, — отметил нардеп Сергей Тригубенко, отметив, что украинцам и в дальнейшем придется переплачивать за “иностранный товар, вскормленный для нашего рынка на ГМО-добавках”.