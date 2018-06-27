АЧС: нові випадки знову зафіксували у двох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Чергові випадки африканської чуми свиней (АЧС) зафіксовані в Одеській та Дніпропетровській областях. Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби, передає УНН.
Відзначається, що 21 червня у Дніпропетровській області (м.Покров) в підсобному господарстві ДУ "Покровський виправний центр №79" Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробацій Міністерства юстиції України було виявлено захворювання свиней.
Поряд з цим, днями в Одеській області (Ренійський район) в СВК "Світанок" та особистих підсобних господарствах громадян в селах Ларжанка, Нова Некрасівка та Стара Некрасівка Ізмаїльського району було виявлено захворювання та загибель свиней.
При дослідженні відібраних проб біоматеріалу було встановлено діагноз АЧС.
“В осередках захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС", — розповіли у службі.
Як повідомляв УНН, з 2012 року власники свиноферм отримали всього 1,1% компенсацій за збитки, завдані АЧС.
Загалом на мапі України не залишилося жодного вільного від АЧС регіону.
Вірус спровокував значне скорочення поголів'я свиней у країні, а також стрімке подорожчання свинини та сала.
Як наслідок, Україна почала нарощувати обсяги імпорту свинини.
"Так багато свинини, як зараз, ми не імпортували протягом останніх 4 років", - зауважив нардеп Сергій Тригубенко, наголосивши на тому, що українцям й надалі доведеться переплачувати за "іноземний товар, вигодований для нашого ринку на ГМО-добавках".