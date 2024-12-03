Абхазия отказалась от российского инвестора из-за массовых протестов
Киев • УНН
Парламент оккупированной Абхазии не ратифицировал инвестиционное соглашение с Россией из-за протестов населения. Это привело к ослаблению российского влияния в регионе. Ранее президент сепаратистского грузинского региона Абхазия Аслан Бжания подал заявление об отставке.
Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия, которая находится под влиянием политики рф, отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией, пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
детали
Отказ парламента Абхазии ратифицировать инвестиционное соглашение с рф, которое ранее стало причиной протестов, кроме того привел к отставке президента самопровозглашенной республики Аслана Бжании.
Это соглашение предоставляло серьезные преференции крупному российскому бизнесу, что фактически привело бы к уничтожению местного предпринимательства.
Стоит отметить, что Россия пока не имеет ресурсов, чтобы подавить протесты в оккупированной Абхазии, из-за войны в Украине. Поэтому в Кремле пришлось смириться с потерей влияния на некогда полностью контролируемой территории.
Напомним
в Тбилиси, Батуми и Кутаиси продолжаются масштабные акции протеста с требованием отставки правительства. Полиция применяет водометы против демонстрантов, строящих баррикады, уже задержаны более 200 человек.