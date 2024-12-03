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Абхазия отказалась от российского инвестора из-за массовых протестов

Абхазия отказалась от российского инвестора из-за массовых протестов

Киев  •  УНН

 • 1197 просмотра

Парламент оккупированной Абхазии не ратифицировал инвестиционное соглашение с Россией из-за протестов населения. Это привело к ослаблению российского влияния в регионе. Ранее президент сепаратистского грузинского региона Абхазия Аслан Бжания подал заявление об отставке.

Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия, которая находится под влиянием политики рф, отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией, пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

детали

Отказ парламента Абхазии ратифицировать инвестиционное соглашение с рф, которое ранее стало причиной протестов, кроме того привел к отставке президента самопровозглашенной республики Аслана Бжании.

Это соглашение предоставляло серьезные преференции крупному российскому бизнесу, что фактически привело бы к уничтожению местного предпринимательства. 

Стоит отметить, что Россия пока не имеет ресурсов, чтобы подавить протесты в оккупированной Абхазии, из-за войны в Украине. Поэтому в Кремле пришлось смириться с потерей влияния на некогда полностью контролируемой территории.

Напомним

 в Тбилиси, Батуми и Кутаиси продолжаются масштабные акции протеста с требованием отставки правительства. Полиция применяет водометы против демонстрантов, строящих баррикады, уже задержаны более 200 человек.

Алина Волянская

Алина Волянская

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