Чтобы подорвать Европу, России не надо атаковать оружием - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время саммита Восточного партнерства в Брюсселе подчеркнул необходимость ЕС стать "жесткой", чтобы выстоять перед провокациями со стороны РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в своем Twitter, передает УНН.
"Чтобы подорвать Европу, России не надо атаковать оружием (достаточно расшатать единство Европы и ее достоинство)", - цитирует С.Цеголко слова президента.
По мнению Порошенко, если Европа "хочет устоять, ей необходимо стать более жесткой," - в политическом, риторическом и идеологическом смысле.
Напомним, Саммит ВП поддержал создание Европейского фонда устойчивого развития для инвестиций.
П: чтобы подорвать Европу, России не надо атаковать оружием (достаточно расшатать единство Европы и ее достоинство).
Если Европа хочет устоять, ей необходимо стать более жесткой (политически, риторически и идеологически).