Аби підірвати Європу, Росії не треба атакувати зброєю - Президент

“Аби підірвати Європу, Росії не треба атакувати зброєю (достатньо розхитати єдність Європи та її гідність)”, — цитує С.Цеголко слова президента.

На думку П.Порошенка, якщо Європа “хоче встояти, їй необхідно стати жорсткішою” — у політичному, риторичному та ідеологічному сенсі.

Нагадаємо, Саміт СхП підтримав створення Європейського фонду сталого розвитку для інвестицій.

П: аби підірвати Європу, Росії не треба атакувати зброєю (достатньо розхитати єдність Європи та її гідність).



Якщо Європа хоче встояти, їй необхідно стати жорсткішою (політично, риторично та ідеологічно).