Аби підірвати Європу, Росії не треба атакувати зброєю - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко під час саміту Східного партнерства у Брюсселі підкреслив необхідність ЄС стати “жорсткішою”, аби вистояти перед провокаціями з боку РФ. Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у своєму Twitter, передає УНН.
“Аби підірвати Європу, Росії не треба атакувати зброєю (достатньо розхитати єдність Європи та її гідність)”, — цитує С.Цеголко слова президента.
На думку П.Порошенка, якщо Європа “хоче встояти, їй необхідно стати жорсткішою” — у політичному, риторичному та ідеологічному сенсі.
Нагадаємо, Саміт СхП підтримав створення Європейського фонду сталого розвитку для інвестицій.
П: аби підірвати Європу, Росії не треба атакувати зброєю (достатньо розхитати єдність Європи та її гідність).
Якщо Європа хоче встояти, їй необхідно стати жорсткішою (політично, риторично та ідеологічно).