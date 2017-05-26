А.Ярмоленка пригласили сыграть за сборную звезд мира против легенд "Атлетико" - СМИ

КИЕВ. 26 мая. УНН. Полузащитник киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко пригласили сыграть в составе сборной звезд в матче против легенд мадридского "Атлетико", передает УНН со ссылкой на сообщение футбольного проекта FootballHub в Twitter.