А.Ярмоленка запросили зіграти за збірну зірок світу проти легенд "Атлетіко" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Півзахисника київського "Динамо" Андрія Ярмоленка запросили зіграти у складі збірної зірок у матчі проти легенд мадридського "Атлетіко", передає УНН з посиланням на повідомлення футбольного проекту FootballHub у Twitter.
"Ярмоленко отримав запрошення зіграти за збірну світових зірок футболу проти збірної "Атлетико" всіх часів", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, цей поєдинок присвячений прощанню з домашньою ареною "матрацників" "Вісенте Кальдерон".
Ярмоленко отримав запрошення зіграти за збірну світових зірок футболу