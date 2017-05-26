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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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А.Ярмоленка запросили зіграти за збірну зірок світу проти легенд "Атлетіко" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 13779 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Півзахисника київського "Динамо" Андрія Ярмоленка запросили зіграти у складі збірної зірок у матчі проти легенд мадридського "Атлетіко", передає УНН з посиланням на повідомлення футбольного проекту FootballHub у Twitter.

А.Ярмоленка запросили зіграти за збірну зірок світу проти легенд "Атлетіко" - ЗМІ

"Ярмоленко отримав запрошення зіграти за збірну світових зірок футболу проти збірної "Атлетико" всіх часів", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, цей поєдинок присвячений прощанню з домашньою ареною "матрацників" "Вісенте Кальдерон".

Ярмоленко отримав запрошення зіграти за збірну світових зірок футболу

Українські Національні Новини

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