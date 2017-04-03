А.Ярмоленко признан лучшим игроком 23-го тура УПЛ

УПЛ, опросив специалистов экспертного совета, определил лучшего футболиста из всех, принявших участие в играх 23 тура Лиги Пари-Матч.

"По итогам голосования победу одержал нападающий "Динамо" Андрей Ярмоленко, в матче с "Александрией" отметился дублем. За него отдали голоса почти все респонденты", - говорится в сообщении.

В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Александр Денисов, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Вадим Мисюра, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганик, Дмитрий Поворознюк.

Напомним, О.Дулуба назван лучшим тренером 23 тура УПЛ.