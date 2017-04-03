А.Ярмоленка визнано найкращим гравцем 23-го туру УПЛ

УПЛ, опитавши фахівців експертної ради, визначили найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь в іграх 23 туру Ліги Парі-Матч.

"За підсумком голосування перемогу здобув нападник "Динамо" Андрій Ярмоленко, який у матчі з "Олександрією" відзначився дублем. За нього віддали голоси майже всі респонденти", - йдеться в повідомленні.

До складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Олександр Денисов, Сергій Нагорняк, Віктор Грачов, Вадим Місюра, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Ігор Циганик, Дмитро Поворознюк.

Нагадаємо, О.Дулуба названо найкращим тренером 23 туру УПЛ.