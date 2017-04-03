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А.Ярмоленка визнано найкращим гравцем 23-го туру УПЛ

А.Ярмоленка визнано найкращим гравцем 23-го туру УПЛ

Київ • УНН

 • 11373 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Півзахисника київського "Динамо" Андрія Ярмоленка визнано найкращим гравцем 23-го туру Ліги Парі-Матч, передає УНН з посиланням на УПЛ.

УПЛ, опитавши фахівців експертної ради, визначили найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь в іграх 23 туру Ліги Парі-Матч.

"За підсумком голосування перемогу здобув нападник "Динамо" Андрій Ярмоленко, який у матчі з "Олександрією" відзначився дублем. За нього віддали голоси майже всі респонденти", - йдеться в повідомленні.

До складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Олександр Денисов, Сергій Нагорняк, Віктор Грачов, Вадим Місюра, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Ігор Циганик, Дмитро Поворознюк.

Нагадаємо, О.Дулуба названо найкращим тренером 23 туру УПЛ.

Українські Національні Новини

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