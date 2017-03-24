А.Вадатурский назвал возможных кандидатов на пост главы фракции "БПП"

"Ирина Луценко, Геращенко (Ирина - ред.), Артур Герасимов - это три фамилии, которые сегодня уже обсуждаются", - сказал А.Вадатурский.

Он отметил, что пока не видел официального заявления И.Грынива, однако, по его словам, это будет обсуждаться на заседании фракции БПП.

"Я думаю, что это будет в понедельник на следующей пленарной неделе, как всегда, то есть через неделю. Я думаю, что за это время будет больше информации и будет больше возможностей для правильного принятия решения", - заявил А.Вадатурский.

Как сообщал УНН, по словам Борислава Розенблатта, Президент Украины Петр Порошенко может уговорить главу парламентской фракции "БПП", народного депутата Игоря Грынива не уходить с должности.