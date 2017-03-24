А.Вадатурський назвав можливих кандидатів на посаду голови фракції "БПП"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Народний депутат України Андрій Вадатурський назвав прізвища депутатів, кандидатури яких розглядають на посаду голови фракції "БПП" замість Ігоря Гриніва. Про це він заявив у кулуарах Верховної Ради України, передає кореспондент УНН.
“Ірина Луценко, Геращенко (Ірина — ред.), Артур Герасимов — це три прізвища, які сьогодні вже обговорюються”, — сказав А.Вадатурський.
Він зазначив, що поки не бачив офіційної заяви І.Гриніва, однак, за його словами, це буде обговорюватися на засіданні фракції БПП.
“Я думаю, що це буде в понеділок на наступному пленарному тижні, як завжди, тобто через тиждень. Я думаю, що за цей час буде більше інформації і буде більше можливості для правильного прийняття рішення”, — заявив А.Вадатурський.
Як повідомляв УНН, за словами Борислава Розенблата, Президент України Петро Порошенко може вмовити голову парламентської фракції “БПП”, народного депутата Ігоря Гриніва не йти з посади.