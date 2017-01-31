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А.Сытник: Заявления ВСП о получении разрешения на арест судей - это попытки нивелировать судебную реформу

А.Сытник: Заявления ВСП о получении разрешения на арест судей - это попытки нивелировать судебную реформу

Киев • УНН

 • 7168 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Обращение Высшего совета правосудия, о необходимости органа досудебного следствия обращаться к ним за разрешением на арест судьи нивелирует судебную реформу. Об этом на брифинге заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает УНН.

"Мы считаем (необходимость органа досудебного следствия обращаться в ВСП за разрешением на арест судьи - ред.) это попыткой нивелировать судебную реформу, которую мы сейчас начинаем", - сказал А.Сытник.

Он отметил, что в пояснительной записке к закону о внесении изменений в Конституцию в части судебной реформы написано, что согласие ВСП (на арест судьи - ред.) не нужно.

Он добавил, что также нет замечаний по этому поводу в заключении КСУ относительно изменений закона.

"Это решение ... не знаю как назвать этот документ (обращение ВСП - ред.) ... мне странно почему это появилось через четыре месяца, когда мы начали первых судей задерживать, почему ВСП молчал, когда эти изменения вступили в силу? ", - сказал А.Сытник.

Он добавил, что предлагал встретиться представителям ВСП, однако его предложение было проигнорировано.

Как сообщал УНН, в Украине вступил в силу закон о Высшем совете правосудия .

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