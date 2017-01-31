А.Ситник: Заяви ВРП про отримання дозволу на арешт суддів - це спроби знівелювати судову реформу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Звернення Вищої ради правосуддя, про необхідність органу досудового слідства звертатися до них за дозволом на арешт судді нівелює судову реформу. Про це на брифінгу заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає УНН.
"Ми вважаємо (необхідність органу досудового слідства звертатися до ВРП за дозволом на арешт судді - ред.) це спробою нівелювати судову реформу, яку ми зараз починаємо",- сказав А.Ситник.
Він зазначив, що у пояснювальній записці до закону про внесення змін до Конституції в частині судової реформи написано, що згода ВРП (на арешт судді - ред.) не потрібна.
Він додав, що також немає зауважень з цього приводу у висновку КСУ щодо змін закону.
"Це рішення...не знаю як назвати цей документ (звернення ВРП - ред.)... мені дивно чому це з'явилося через чотири місяці, коли ми почали перших суддів затримувати, чому ВРП мовчала, коли ці зміни набули чинності?",- сказав А.Ситник.
Він додав, що пропонував зустрітися представникам ВРП, однак його пропозиція була проігнорована.
Як повідомляв УНН, в Україні набув чинності закон про Вищу раду правосуддя.