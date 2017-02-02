А.Шварценеггер предложил Д.Трампу отдать ему свой пост
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Бывший губернатор штата Калифорния, актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер предложил президенту США Дональду Трампу поменяться должностями, передает УНН со ссылкой на The Hill.
Сообщается, что во время Национального молитвенного завтрака - ежегодного мероприятия, которое проводится в первый четверг февраля по участием президента и гостей из США и из-за рубежа, Д.Трамп заявил о том, что после того, как ведущим шоу "Ученик знаменитости" стал А.Шварценеггер, рейтинги начали снижаться. При этом, отмечается, что ранее ведущим шоу был Д.Трамп.
"Они наняли большую кинозвезду, чтобы занять мое место, и мы знаем, что из этого получилось. Рейтинги упали, это стало полной катастрофой", - отметил президент США.
В свою очередь А.Шварценеггер в Twitter предложил Д.Трампу вернуться к роли ведущего шоу, а ему отдать должность президента США.
"Дональд, у меня есть хорошая идея. Почему бы нам не поменяться ролями? Вернись к работе на телевидении, ведь ты такой специалист по рейтингам, а я займусь твоей работой. Тогда люди смогут спать спокойно снова", - заявил актер.
Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter высмеял Арнольда Шварценеггера за низкие рейтинги его шоу "Ученик знаменитости".
"Вау, опубликованные рейтинги, и Арнольд Шварценеггер разбит Дональдом Джоном Трампом, настоящей "машиной рейтингов", - написал Д.Трамп.