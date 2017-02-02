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А.Шварценеггер предложил Д.Трампу отдать ему свой пост

Киев • УНН

 • 10278 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Бывший губернатор штата Калифорния, актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер предложил президенту США Дональду Трампу поменяться должностями, передает УНН со ссылкой на The Hill.

А.Шварценеггер предложил Д.Трампу отдать ему свой пост

Сообщается, что во время Национального молитвенного завтрака - ежегодного мероприятия, которое проводится в первый четверг февраля по участием президента и гостей из США и из-за рубежа, Д.Трамп заявил о том, что после того, как ведущим шоу "Ученик знаменитости" стал А.Шварценеггер, рейтинги начали снижаться. При этом, отмечается, что ранее ведущим шоу был Д.Трамп.

"Они наняли большую кинозвезду, чтобы занять мое место, и мы знаем, что из этого получилось. Рейтинги упали, это стало полной катастрофой", - отметил президент США.

В свою очередь А.Шварценеггер в Twitter предложил Д.Трампу вернуться к роли ведущего шоу, а ему отдать должность президента США.

"Дональд, у меня есть хорошая идея. Почему бы нам не поменяться ролями? Вернись к работе на телевидении, ведь ты такой специалист по рейтингам, а я займусь твоей работой. Тогда люди смогут спать спокойно снова", - заявил актер.

Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter высмеял Арнольда Шварценеггера за низкие рейтинги его шоу "Ученик знаменитости".

"Вау, опубликованные рейтинги, и Арнольд Шварценеггер разбит Дональдом Джоном Трампом, настоящей "машиной рейтингов", - написал Д.Трамп.

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