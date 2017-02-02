А.Шварценеггер запропонував Д.Трампу віддати йому свою посаду
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Колишній губернатор штату Каліфорнія, актор та бодібілдер Арнольд Шварценеггер запропонував президенту США Дональду Трампу помінятися посадами, передає УНН з посиланням на The Hill.
Повідомляється, що під час Національного молитовного сніданку - щорічного заходу, який проводиться в перший четвер лютого за участю президента і гостей з США і з-за кордону, Д.Трамп заявив про те, що після того, як ведучим шоу "Учень знаменитості" став А.Шварценеггер, рейтинги почали знижуватися. При цьому, зазначається, що раніше ведучим шоу був Д.Трамп.
"Вони найняли велику кінозірку, щоб зайняти моє місце, і ми знаємо, що з цього вийшло. Рейтинги впали, це стало повною катастрофою", - зазначив президент США.
У свою чергу А.Шварценеггер у Twitter запропонував Д.Трампу повернутися до ролі ведучого шоу, а йому віддати посаду президента США.
"Дональд, у мене є хороша ідея. Чому б нам не помінятися ролями? Повернися до роботи на телебаченні, адже ти такий спеціаліст по рейтингах, а я займуся твоєю роботою. Тоді люди зможуть спати спокійно знову", - заявив актор.
Раніше президент США Дональд Трамп у своєму Twitter висміяв Арнольда Шварценеггера за низькі рейтинги його шоу "Учень знаменитості".
"Вау, опубліковані рейтинги, і Арнольд Шварценеггер вщент розбитий Дональдом Джоном Трампом, справжньою "машиною рейтингів", - написав Д.Трамп.