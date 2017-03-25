А.Шевченко: счет должен был быть 1: 1

"Не могу сказать, что кто-то выпал. Где-то нам не хватило концентрации и хладнокровия. В моменте с пропущенным голом просто потеряли позицию. Мы достойно играли сегодня против хорошей команды. Хорваты очень хорошо изучили нас, поэтому все наши попытки им удавалось погасить ", - сказал рулевой" желто-синих ".

По мнению наставника такой матч поможет в процессе развития молодых исполнителей украинского коллектива.

"Я доволен командой. Выжимаем максимум из этой обоймы игроков, которая у нас есть. Коноплянка наконец добавил. Но, конечно, хромает реализация. Счет должен был быть 1: 1. Нам нужны такие матчи. За счет таких игр молодые игроки должны получать опыт и становиться лидерами команды ", - отметил тренер.

Также наставник объяснил отсутствие на поле основного центрбэка "Шахтера" Ярослав Ракицкий: "отсутствие Ракицкого? Мой выбор пал на солидность в обороне. Она была важна сегодня для нас ".

Заметим, что поражение от хорватов 0: 1 стала для А.Шевченко первое на тренерском мостике национальной команды.

Как сообщал УНН, в поединке 5-го тура квалификационного турнира к Мундиаля-2018 сборная Украины в гостях потерпела минимальное поражение от лидера секстета И - Хорватии.