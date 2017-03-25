А.Шевченко: рахунок мав бути 1:1
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Наставник збірної України Андрій Шевченко підбив підсумок матчу 5-го туру відбіркового циклу до ЧС-2018 проти команди Хорватії (0:1), повідомляє УНН з посиланням на телеканали “Футбол 1/2”.
“Не можу сказати, що хтось випав. Десь нам не вистачило концентрації і холоднокровності. У моменті з пропущеним голом просто втратили позицію. Ми гідно грали сьогодні проти хорошої команди. Хорвати дуже добре вивчили нас, тому всі наші спроби їм вдавалося погасити”, — сказав рульовий “жовто-блакитних”.
На думку наставника такий матч допоможе у процесі розвитку молодих виконавців українського колективу.
“Я задоволений командою. Вичавлюємо максимум з цієї обойми гравців, яка у нас є. Коноплянка нарешті додав. Але, звичайно, кульгає реалізація. Рахунок повинен був бути 1:1. Нам потрібні такі матчі. За рахунок таких ігор молоді гравці повинні отримувати досвід і ставати лідерами команди”, — зауважив тренер.
Також наставник пояснив відсутність на полі основного центрбека “Шахтаря” Ярослава Ракицького: “відсутність Ракицького? Мій вибір припав на солідність в обороні. Вона була важлива сьогодні для нас”.
Зауважимо, що поразка від хорватів 0:1 стала для А.Шевченка першою на тренерському містку національної команди.
Як повідомляв УНН, у поєдинку 5-го туру кваліфікаційного турніру до Мундіалю-2018 збірна України в гостях зазнала мінімальної поразки від лідера секстету І — Хорватії.