А.Пустовий помог "Обрадойро" завоевать 8 победу в чемпионате Испании по баскетболу

Команда украинцапобедила преследователей в турнирной таблице - "Ховентуд", выиграв матч со счетом 83:82.

А.Пустовий, выйдя со скамейки запасных несмотря на 14 отведенных минут, набрал 11 очков (5/5 двухочковых, 1/4 штрафных), сделал 3 подбора (2 в атаке), 2 блок-шота, 1 передачу и 1 перехват при 1 потере и 5 фолах.

Добавим, что "Обрадойро" с 8 победами в 25 матчах занимает 13 место в таблице, "Ховентуд" 14-й с 8-ю положительными результатами и 18 проигрышами.

Как сообщал УНН, А.Пустовий в составе "Обрадойро" победил действующего чемпиона Испании "Реал" .