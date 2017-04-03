А.Пустовий допоміг "Обрадойро" вибороти 8 перемогу в чемпіонаті Іспанії з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Центровий іспанського "Обрадойро" Артем Пустовий допоміг своїй команді здобути перемогу у виїзному поєдинку 27 туру Ліги ACB (чемпіонат Іспанії), передає УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
Команда українця перемогла переслідувачів у турнірній таблиці - "Ховентуд", вигравши матч з рахунком 83:82.
А.Пустовий, вийшовши з лави запасних попри 14 відведених хвилин, набрав 11 очок (5/5 двоочкових, 1/4 штрафних), зробив 3 підбирання (2 в атаці), 2 блок-шоти, 1 передачу та 1 перехоплення при 1 втраті і 5 фолах .
Додамо, що "Обрадойро" з 8 перемогами у 25 матчах займає 13 місце в таблиці, "Ховентуд" 14-й з 8-ма позитивними результатами і 18 програшами.
Як повідомляв УНН, А.Пустовий у складі "Обрадойро" переміг чинного чемпіона Іспанії "Реал".