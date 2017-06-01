А.Парубий заявил, что не допустит расшатывания межконфессионального мира в Украине

"Как председатель Верховной Рады заявляю, что мы не позволим расшатать и нарушить межконфессиональный мир в Украине через своих агентов влияния и на различные попытки врага дадим решительный отпор. Я горжусь тем, что в украинском парламенте существует группа депутатов, которая проводит еженедельные встречи по изучению Библии, и входят в нее представители разных фракций и групп, которые не разобщены, а объединены общей целью и очень вдохновляет, что год от года количество участников молитвенного завтрака увеличивается", - заявил А.Парубий.

Он отметил, что надеется, что этот молитвенный завтрак еще больше объединит Украину, граждан Украины перед общими вызовами.

Напомним, Филарет помолился за мир в Украине.