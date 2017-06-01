А.Парубий заявил, что не допустит расшатывания межконфессионального мира в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что он не допустит нарушения и расшатывания межконфессионального мира в Украине. Об этом он сказал во время Шестого молитвенного завтрака, передает корреспондент УНН.
"Как председатель Верховной Рады заявляю, что мы не позволим расшатать и нарушить межконфессиональный мир в Украине через своих агентов влияния и на различные попытки врага дадим решительный отпор. Я горжусь тем, что в украинском парламенте существует группа депутатов, которая проводит еженедельные встречи по изучению Библии, и входят в нее представители разных фракций и групп, которые не разобщены, а объединены общей целью и очень вдохновляет, что год от года количество участников молитвенного завтрака увеличивается", - заявил А.Парубий.
Он отметил, что надеется, что этот молитвенный завтрак еще больше объединит Украину, граждан Украины перед общими вызовами.
Напомним, Филарет помолился за мир в Украине.