А.Парубій заявив, що не допустить розхитування міжконфесійного миру в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що він не допустить порушення і розхитування міжконфесійного миру в Україні. Про це він сказав під час Шостого Молитовного сніданку, передає кореспондент УНН.
"Як голова Верховної Ради заявляю, що ми не дозволимо розхитати і порушити міжконфесійний мир в Україні через своїх агентів впливу і на різні спроби ворога дамо рішучу відсіч. Я пишаюсь тим, що в українському парламенті існує група депутатів, яка проводить щотижневі зустрічі з вивчення Біблії, і входять до неї представники різних фракцій і груп, які не роз'єднані, а об'єднані спільною метою і дуже надихає, що рік від року кількість учасників молитовного сніданку збільшується", - заявив А.Парубій.
Він зазначив, що сподівається, що цей Молитовний сніданок ще більше об'єднає Україну, громадян України перед спільними викликами.
Нагадаємо, Філарет помолився за мир в Україні.