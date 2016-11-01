Парубий подписал постановление о повышении зарплат депутатам для получения юридических оснований для их отмены

"Глава Верховной рады подписал проект постановления № 5000 - П для того, чтобы принять юридические основания завтра внести изменения в это постановление. Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы изменения в это постановление, в которых предусмотрено, что пункты 3 и 4 о повышении заработных плат будут исключены из этого постановления", - отметил пресс-секретарь.

То есть, по словам А.Ковалев, Парламент завтра планирует отменить повышение зарплаты депутатам.

Как сообщал УНН, Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление о выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2017 год, которая, в частности, предусматривает рост заработных плат для народных депутатов с 1 ноября.

Также отметим, что в Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в постановление "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2017 год", где предлагается отменить норму о повышении заработной платы для народных депутатов с 1 ноября этого года .