Парубий подписал постановление о повышении зарплат депутатам для получения юридических оснований для их отмены
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал постановление о выводах и предложениях к проекту Закона Украины "О государственном бюджете Украины" на 2017 год, чтобы получить юридические основания для внесения изменений в нее, которые отменят повышение зарплат для нардепов с первого ноября. Об этом сказал в комментарии УНН пресс-секретарь главы парламента Андрей Ковалев.
"Глава Верховной рады подписал проект постановления № 5000 - П для того, чтобы принять юридические основания завтра внести изменения в это постановление. Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы изменения в это постановление, в которых предусмотрено, что пункты 3 и 4 о повышении заработных плат будут исключены из этого постановления", - отметил пресс-секретарь.
То есть, по словам А.Ковалев, Парламент завтра планирует отменить повышение зарплаты депутатам.
Как сообщал УНН, Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление о выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2017 год, которая, в частности, предусматривает рост заработных плат для народных депутатов с 1 ноября.
Также отметим, что в Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в постановление "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2017 год", где предлагается отменить норму о повышении заработной платы для народных депутатов с 1 ноября этого года .