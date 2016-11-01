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А.Парубій підписав постанову щодо підвищення зарплат депутатам задля отримання юридичних підстав для їх скасування

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Голова Верховної ради України Андрій Парубій підписав постанову про висновки та пропозиції до проекту Закону України “Про державний бюджет України” на 2017 рік, щоб отримати юридичні підстави для внесення змін до неї, які скасують підвищення зарплат для нардепів з першого листопада. Про це сказав у коментарі УНН прес-секретар голови парламенту Андрій Ковальов.

А.Парубій підписав постанову щодо підвищення зарплат депутатам задля отримання юридичних підстав для їх скасування

“Голова Верховної Ради підписав проект постанови № 5000 — П для того, щоб мати юридичні підстави завтра внести зміни до цієї постанови. Зараз у Верховній Раді зареєстровані зміни до цієї постанови , в яких передбачено, що пункти 3 і 4 про підняття заробітних плат будуть виключені з цієї постанови”, — зазначив прес-секретар.

Тобто, за словами А.Ковальова, парламент завтра планує скасувати підвищення зарплатні депутатам.

Як повідомляв УНН, Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік, яка, зокрема передбачає зростання заробітних плат для народних депутатів з 1 листопада.

Також зазначимо, що у Верховній Раді зареєстрували проект змін до постанови “Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік”, де запропонувано скасувати норму про підвищення заробітної плати для народних депутатів з 1 листопада цього року.

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