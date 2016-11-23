А.Парубий ожидает от П.Порошенко внесения в ВР межгосударственного соглашения между Украиной и Израилем о соцобеспечении
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины во время встречи со Спикером Кнессета Государства Израиль Юлием (Йоэлем) Эдельштейном отметил, что ожидает от Президента Украины Петра Порошенко внесения межгосударственного соглашения о социальном обеспечении, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.
"В частности, это соглашение о социальном обеспечении. Мы ожидаем его внесения от Президента Украины, и я не сомневаюсь, что оно будет поддержано так же, как и соглашение о временном трудоустройстве в отдельных отраслях экономики на рынке труда Государства Израиль, которое было ратифицировано Верховной Радой на прошлой пленарной неделе", - отметил А.Парубий.
Как сообщал УНН, Украина ожидает, что Кнессет Израиля признает Голодомор актом геноцида.