А.Парубий ожидает от П.Порошенко внесения в ВР межгосударственного соглашения между Украиной и Израилем о соцобеспечении

"В частности, это соглашение о социальном обеспечении. Мы ожидаем его внесения от Президента Украины, и я не сомневаюсь, что оно будет поддержано так же, как и соглашение о временном трудоустройстве в отдельных отраслях экономики на рынке труда Государства Израиль, которое было ратифицировано Верховной Радой на прошлой пленарной неделе", - отметил А.Парубий.

Как сообщал УНН, Украина ожидает, что Кнессет Израиля признает Голодомор актом геноцида.