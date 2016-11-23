А.Парубій очікує від П.Порошенка внесення до ВР міждержавної угоди між Україною і Ізраїлем про соцзабезпечення
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Голова Верховної Ради України під час зустрічі зі Спікером Кнесету Держави Ізраїль Юлієм (Йоелем) Едельштейном зазначив, що очікує від Президента України Петра Порошенка внесення міждержавної угоди про соціальне забезпечення, передає УНН з посиланням на прес-службу ВР.
“Зокрема, це угода про соціальне забезпечення. Ми очікуємо її внесення від Президента України, і я не маю сумнівів, що вона буде підтримана так же, як і Угода про тимчасове працевлаштування в окремих галузях економіки на ринку праці Держави Ізраїль, що була ратифікована Верховною Радою минулого пленарного тижня”, — зазначив А.Парубій.
Як повідомляв УНН, Україна очікує, що Кнесет Ізраїлю визнає Голодомор актом геноциду.