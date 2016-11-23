А.Парубій очікує від П.Порошенка внесення до ВР міждержавної угоди між Україною і Ізраїлем про соцзабезпечення

“Зокрема, це угода про соціальне забезпечення. Ми очікуємо її внесення від Президента України, і я не маю сумнівів, що вона буде підтримана так же, як і Угода про тимчасове працевлаштування в окремих галузях економіки на ринку праці Держави Ізраїль, що була ратифікована Верховною Радою минулого пленарного тижня”, — зазначив А.Парубій.

Як повідомляв УНН, Україна очікує, що Кнесет Ізраїлю визнає Голодомор актом геноциду.