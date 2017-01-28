А.Парубий присоединился к флешмобу отжиманий

"Принял вызов от движения Общественное движение "Честно" | Civic movement "Chesno" и принял участие во флеш-мобе #22pushupchallenge в знак солидарности с украинскими воинами-участниками войны на Донбассе. Передаю эстафету воинам и ветеранам батальона имени генерала Кульчицкого", - написал А.Парубий на своей странице в Faceboook.

Напомним, начальник Генерального штаба, генерал армии Виктор Муженко присоединился к флешмобу отжиманий 22PushUpChallenge в поддержку ветеранов АТО.

Отжимался начальник Генштаба ВСУ в своем кабинете и передал эстафету Службе безопасности Украины.

Как сообщал УНН, эстафету #22PushupChallenge начали в Украине в поддержку бойцов, вернувшихся из зоны боевых действий и имеющих посттравматический синдром.

Сначала эту эстафету начали в США, после того, как Департамент по делам ветеранов обнародовал шокирующий отчет о самоубийствах среди американских ветеранов.

Тогда выяснилось, что около 22 ветеранов ежедневно накладывают на себя руки. Чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме, был введен флешмоб, условием которого стало 22-разовое отжима в течение 22 дней.