А.Парубій долучився до флешмобу віджимань
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій прийняв виклик та взяв участь у флеш-мобі #22pushupchallenge на знак солідарності з українськими воїнами-учасниками війни на Донбасі, передає УНН.
"Прийняв виклик від руху Громадський рух "Чесно" | Civic movement "Chesno" та взяв участь у флеш-мобі #22pushupchallenge на знак солідарності з українськими воїнами-учасниками війни на Донбасі. Передаю естафету воїнам і ветеранам Батальйон імені генерала Кульчицького", - написав А.Парубій на своїй сторінці у Faceboook.
Нагадаємо, начальник Генерального штабу, генерал армії Віктор Муженко долучився до флешмобу віджимань 22PushUpChallenge на підтримку ветеранів АТО.
Віджимався начальник Генштабу ЗСУ у своєму кабінеті і передав естафету Службі безпеки України.
Як повідомляв УНН, естафету #22PushupChallenge розпочали в Україні на підтримку бійців, які повернулись із зони бойових дій і мають посттравматичний синдром.
Спершу цю естафету розпочали у США, після того, як Департамент у справах ветеранів оприлюднив шокуючий звіт про самогубства серед американських ветеранів.
Тоді з’ясувалось, що близько 22 ветеранів щодня накладають на себе руки. Аби привернути увагу суспільства до цієї проблеми, було запроваджено флешмоб, умовою якого стало 22-разове віджимання протягом 22 днів.