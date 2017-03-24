А.Матиос: большая группа оперативников работает над расследованием убийства Д.Вороненкова
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Группа оперативников правоохранительных органов очень интенсивно работает над расследованием убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сказал на брифинге во Львове заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.
"Работает очень интенсивно группа оперативников Службы безопасности, Нацполиции, следователей. Новости есть, я не имею права говорить, поскольку не являюсь прокурором в производстве", - сказал он.
А.Матиос отметил, что правоохранители "справятся с этой ситуацией и будут иметь мужество назвать вещи своими именами".
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.
В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.
Как сообщал УНН, у киллера экс-депутата Госдумы РФ нашли удостоверение участника боевых действий.