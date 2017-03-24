А.Матиос: большая группа оперативников работает над расследованием убийства Д.Вороненкова

"Работает очень интенсивно группа оперативников Службы безопасности, Нацполиции, следователей. Новости есть, я не имею права говорить, поскольку не являюсь прокурором в производстве", - сказал он.

А.Матиос отметил, что правоохранители "справятся с этой ситуацией и будут иметь мужество назвать вещи своими именами".

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.

В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.

Как сообщал УНН, у киллера экс-депутата Госдумы РФ нашли удостоверение участника боевых действий.