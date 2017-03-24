А.Матіос: велика група оперативників працює над розслідуванням убивства Д.Вороненкова
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Велика група оперативників правоохоронних органів дуже інтенсивно працює над розслідуванням убивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це сьогодні сказав на брифінгу у Львові заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.
"Працює дуже інтенсивно велика група оперативників Служби безпеки, Нацполіції, слідчих. Новини є, я не маю права говорити, оскільки не являюся прокурором у провадженні", - сказав він.
А.Матіос наголосив, що правоохоронці "справляться з цією ситуацією і матимуть мужність назвати речі своїми іменами".
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.
У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.
Як повідомляв УНН, у кілера екс-депутата держдуми РФ знайшли посвідчення учасника бойових дій.